Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın "Başkanım Mahallemizde Söz Bizde" mahalle buluşmaları kapsamında Yavruturna Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Eti Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen mahalle buluşmasına Aşgın’ın yanı sıra, siyasi partilerin temsilcileri, Belediye Meclis üyeleri, Belediye başkan yardımcıları, Yavruturna Mahalle Muhtarı Metin Kaşar, bazı mahalle muhtarları ve Yavruturna Mahallesi sakinleri katıldı. Buluşmada konuşan Aşgın, Çorum’un son eklenen mahallesi ile birlikte 16 mahallesinin olduğunu ve göreve geldikleri günden bu zamana kadar tüm mahalelere eşit hizmet götürmenin gayreti içerisinde olduklarını ifade etti. Yavrutuna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar ile diğer mahalle muhtarlarıyla olduğu gibi istişare içerisinde çalıştıklarını belirten Aşgın, "Çorum’un tüm mahalleleri bizim için aynı. Hiçbir mahallemizi diğerinden ayırmıyor ve eşit hizmet götürüyoruz. Mahalle muhtarımız bize hep çözüm odaklı yaklaştı. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Yavruturna Mahallesi sınırları içerisinde kalan Kadeş Barış Meydanı ile Kıbrıs Caddesi arasında önemli düzenlemeler yaptıklarını belirten Aşgın, "Kadeş Barış Meydanı'nda, Kıbrıs Caddesi’ne doğru olan kısımda önemli bir düzenleme yaptık. Bu bölgede açılan imar adalarında intizamlı bir yapılaşmanın olabilmesi için yolların genişlikleri, askları hesaba katılarak bir düzenleme yaptık. Mahallemizde yol, cadde ve sokaklarda ve yine aynı noktalarda bozulan kırılan ve ekonomik ömrünü tamamlamış alanlarda 3 bin 531 ton asfalt serimi yaptık. Asfalt serimi yaptığımız alanların uzunluğu 1 797 metreye tekamül etmektedir. Asfalt dışında bordür ve karo kaplama çalışmalarımıza da devam ettik.2 bin 646 metre bordür 6 125 metre de karo bordür kaplaması olmak üzere 8 bin 771 metre kaplama çalışması yaptık" ifadelerini kullandı.

Çorum genelinde altyapı çalışmalarında büyük bir yol aldıklarını belirten Aşgın, "Çorum’da alt yapı çalışmalarına büyük yatırımlar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Yavruturna Mahallemizde de atık su, yağmur suyu, içme suyu hatlarında bir sorun olduğunda anında müdahalede bulunuyoruz. Mahallemizin alt yapısıyla ilgili bakım ve onarım çalışmalarını düzenli olarak yapıyoruz. 263 metre atık su, 45 metre yağmursuyu, 453 metre içme suyu olmak üzere; 761 metrelik bir alt yapı çalışması yaptık.Kavukçu Sokak, Fırat Yılmaz Çakıroğlu Sokak, Bahabey Caddesi, Yavruturna Sokaklar, Baltalı Çıkmazı, Kulaksız Çıkmazı, Emek Sokaklar, Mürsel Sokaklarda, Esnaf Evleri Sokaklarda Alt Yapı çalışmaları yaptık" şeklinde konuştu.

Yavruturna Mahalle Muhtarı Metin Kaşar ise Başkan Aşgın ve ekibinin göreve geldikten sonra özverili bir çalışma yaptıklarını ifade etti. Mahalle sakinleri adına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve ekibine teşekkür eden Kaşar, "Göreve geldiğiniz günden itibaren özverili bir çalışma sergileyerek halkımıza en iyi sunma yolunda gösterdiğiniz çaba takdire şayandır. Hayata geçirdiğiniz projeler ve mahallemize kazandırdığınız güzellikler için sizlere şükranlarımızı sunuyorum. Başkanımızla 6 yıldır istişare ile çalışıyoruz. Bu zamana kadar hangi taleple gittiysek yapılması için çaba sarf etti. Mahalle sakinlerimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Editör: İHA AJANS