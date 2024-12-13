Özejder Sosyal Bilimler Lisesi’nde önceki gün yapılan mahalle buluşmasına Belediye Başkanı Aşgın’ın yanı sıra AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, AK Parti İl Başkan Vekili Kadir Yücel, BBP İl Başkanı Özkan Yandım, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, Çorum Belediyesi birim müdürleri, Çepni Mahallesi Muhtarı Ömer Şahinbaş ve mahalle sakinleri katıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çepni Mahallesi’nde yapılan çalışmaları anlattı, müjdeler verdi.

Aşgın, “2019-2024 yılları arasında Çepni mahalle sınırları içerisinde muhtelif bölgelerde arsa ve arazi düzenlemeleri yapıldı. 35, 8 hektar (358.000 m²) alanda imar planına uygun parsel üretilerek yapılaşmaya hazır hale getirildi. Mahalle sınırları içerisinde kalan alanlarda, 22 imar plan revizyon, ilave ve değişikliği meclis kararı ile onaylandı. Yine 2019 – 2024 döneminde Çepni Mahallemizde; 39 bin 151 ton asfalt serimi yaptık. 6 bin 52 ton da yama çalışmaları için asfalt serimi gerçekleştirdik. Toplamda 45 bin 203 ton asfalt serimi yapmış olduk. Asfalt serimi yapılan noktaların uzunluğu 13 km, alanı ise 125 bin 460 metrekare. 8 bin 425 metre (64 bin 970 metrekare) alanda satih kaplama yaptık. 454 metre (4 bin 933 metrekare) alanda ise beton yol çalışması yaptık. 13 bin 712 metre (161 bin 915 metrekare) yeni yollar açtık.17 bin 80 metre bordür, 24 bin 977 metre de karo döşemesi yaptık. Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Otoparkı, hayvan pazarı ve mezbaha çevresi, Fen Lisesi Sokaklar, stadyum ve çevresi, Fen Lisesi Caddesi, Spor İşleri Müdürlüğü çevresi, Öğretmen Lisesi Sokak ve Caddeler, Tarım Caddesi ÇESOB önü, İskilip 1. Cadde, Kerebigazi Sokaklar, Arif Ersoy Caddesi, otogar girişi, Çelik Sokaklar, Akşemseddin Caddesi kavşak, Öğretmen Lisesi Kur’an Kursu Bahçesi, galericiler, Meteorolojinin olduğu noktalarda; ihtiyaç olan ve yeni açtığımız yol ve sokaklarda asfalt çalışması yaptık. Yerleşim yerlerinin artması nedeniyle de çalışmalarımız aralıksız olarak bu bölgede devam ediyor” dedi.



CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELDİ

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Hastanesi’nin bölge sınırları içerisinde kalması nedeniyle mahallenin bir cazibe merkezi haline geldiğini belirten Belediye Başkanı Aşgın, asfalt ve tretuvar çalışmalarının yanı sıra altyapı çalışmalarının da aralıksız devam ettiğini söyledi.

2019-2024 yılları arasında 10 bin 618 metre içme suyu hattı döşendiğini ifade eden Aşgın, “2019 – 2024 yılları arasında altyapı yatırımlarımıza ara vermeden devam ettik. 13 bin 78 metre atıksu, 1733 metre yağmur suyu, 10 bin 618 metere de içme suyu hattı döşemesi yapıldı. Toplamda ise; 25 bin 429 metrelik şebeke yapıldı. Öte yandan Öğretmen Lisesi 18. Sokak ve Fen Lisesi 13, 14, 15. sokaklarda atıksu çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

GÜREŞ EĞİTİM MERKEZİ 2025

ORTASINDA TAMAMLANACAK

Güreş Eğitim Merkezi’nde de diğer alanlarda olduğu gibi çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Aşgın, “Yapımı devam eden Güreş Eğitim Merkezi’ni Mayıs ayı içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. 2025 yılı mayıs ayında Güreş Eğitim Merkezimizi tamamlayacağız. Şehrimiz, önemli bir spor tesisine daha kavuşmuş olacak. Hanım kardeşlerimizin bizden bir talebi daha oldu. Kendilerine ait bir lokal istediler. Biz de Millet Bahçesi Hıdırlık Mevkiine Kadınlar Lokalini en yakın zamanda hizmete sunacağız” dedi.



“MAHALLEYE MÜZİK TEMALI

PARKLA BULUŞTURUYORUZ”

Çepni Mahallesi sınırları içerisinde kalan alanda yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Aşgın, mahalleye yakışır bir park yaptıklarını söyledi. Müzik temalı parkın şehrin estetiğine farklı bir boyut getireceğini belirten Aşgın, “Park ışıklarından, parkın içerisindeki görsellere kadar tamamen müzik temasını yansıtıyor. Parkımızın adını da şehit öğretmenimizin adını yaşatabilmek için Şehit Aybüke Yalçın Parkı koyduk. Mahallemiz sınırları içerisinde kalan 8 parkın ardından bu parkımızı da kısa süre içerisinde tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

YENİ SOSYAL TESİS

Gençlerin zaman geçirebilecekleri bir alan yaptıklarını belirten Başkan Aşgın, “Yunus AVM yanında kalan alanda bir parkımız bitmiş vaziyette. O parkımızın hemen yanına gençlerimizin en çok istediği alanlardan birini sosyal tesis olarak kazandıracağız. Tost, kumpir, cafe olarak planladığımız sosyal tesisimizin en kısa sürede açılışını yapacağız” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Aşgın’ın konuşmasının ardından mahalle sakinleri tarafından yöneltilen soruları ve talepleri cevapladı. Mahallelerine yaptığı çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, Başkan Aşgın ve ekibine teşekkür ettiler.