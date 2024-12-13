İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, Genel Başkan Dervişoğlu’nu 15 Aralık 2024 Pazar günü Çorumlularla buluşturacaklarını açıkladı.

Müsavat Dervişoğlu ile iktidara yürüme kararı aldıklarını ve milletin sorunlarını tek dile getiren liderin de Dervişoğlu olduğunu anlatan Yıldız, 15 Aralık 2024 günü Çırağan Düğün Salonu’nda saat 18.30’daki buluşmaya tüm Çorumluları davet etti.

Programa İYİ Parti Genel Merkez yöneticilerinden merhum MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş Taş başta olmak üzere İmren Nilay Tüfekçi, Mehmet Aslan, İbrahim Güzel, Kevser Ofluoğlu, Mümtaz Çoban, Hayrettin Nuhoğlu, Alper Akdoğan, Enver Yılmaz, Zekai Kaya, Hakan Şeref Olgun, Dursun Çolak, Ersin Beyaz ve Hasan Toktaş da katılacak.

Editör: HABER MERKEZİ