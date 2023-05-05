Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı oturumunda gündem dışı bölümde konuşan Aşgın, birlik, beraberlik, kardeşlik ifadesinin sadece dudakta değil, yürekte de karşılığını bulması gerektiğini söyledi. Bu vesileyle bu yıl 1 Mayıs’ta Saat Kulesi meydanında emekçilerin 1 Mayıs buluşmasına içinden gelerek bizzat katılmak istediğini kaydeden Aşgın, “Arkadaşlarıma oraya gitmek istediğimi söylediğim zaman biraz tereddüt oluştu ama onlara şunu söyledim; bu şehri biz beraber ihya ediyoruz, emekçiyiz, biz de bu şehre emek veriyoruz. Madem bu bayram emekçinin bayramı o zaman biz de orada olmalıyız dedim.

Oraya gittiğim zaman büyük bir muhabbet, büyük bir sevgi vardı. Saat Kulesi’nin dibinde halaylarla, horanlarla hep beraber kutlayalım. Birlik, beraberlik, kardeşlik ifadesi sadece dudakta değil, yürekte karşılığını bulan bir ifadedir. Biz bundan sonra da orada olacağız. Bu anlamda şahsım başta olmak üzer tüm emekçi kardeşlerimizin emek ve dayanışma gününü gönülden kutluyorum” dedi. (Taner ŞİMŞEK)