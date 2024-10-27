Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın “Geçmişimizden aldığımız güçle, ezelden ebede büyük umutlar ve emin adımlarla, birlik ve beraberlik içerisinde yürürken geleceğimizin teminatı ve dirilişin sembolü olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz.” dedi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın mesajında şu ifadelere yer verdi; “19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın ilk çeyreği Türkiye için var oluş mücadelesinin verdiği yıllar oldu. 19 Mayıs 1919 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı kurtuluş mücadelesi sonrasında milletimizin top yekûn başlattığı milli mücadele dönemi yaşandı. Bu mücadeleden bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti doğdu.

Geçtiğimiz yüzyıl bizim için zorlu bir yüzyıl oldu. Pek çok badire ile karşı karşıya kaldık. Ama yediden yetmişe bir olduk, birlik olduk. Ülkemizi ve milletimizi parçalamak isteyen yedi düvele karşı eşi benzeri görülmemiş bir mücadeleler verdik. Bugün bölgesinin lideri olan, dünya beşten büyüktür diyen, yerli ve milli imkânlarıyla güçlü bir devlet olan, dünyanın dört bir yanında mazlumlara, masumlara sahip çıkan bir Türkiye Cumhuriyetini kurduk.

1923 yılında kurulan Cumhuriyetimiz bugün emin adımlarla, her alanda daha da güçleniyor. Bugün vatanımızı, bayrağımızı, inancımızı, bağımsızlığımızı din-ü devlet dediğimiz tüm değerleri, kısaca ecdadımızın emanetini canımız pahasına koruyoruz. Biz tarih sahnesine yeni çıkan bir millet değiliz. Köklü bir geçmişe ve köklü bir tarihi mirasa, köklü bir davaya sahip bir millet olarak varlığımızı azim ve kararlılıkla devam ettiriyoruz.

Bu toprakların vatan yapılmasında, korunmasında, mazlumların hamisi, zalimlerin korkusu olmasında emeği olan, kanıyla, canıyla, milletimize, devletimize hizmet eden kim varsa hepsini şükranla, minnetle yâd ediyorum. Başta devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, ahrete intikal eden gazilerimizi hayırla yâd ediyorum.

Bugün kendi savunma sistemlerini üreten, milli aracını, milli savaş uçağını, İHA’sını, SİHA’sını yapan bir Türkiye Cumhuriyeti var. Barışı kardeşliği önceleyen bir Türkiye Cumhuriyeti var. Bunu sindiremeyen güçler tarafından sürekli hedefe alınıyoruz. Vatanımız, milletimiz, devletimiz ve güçlü Türkiye’miz için gece gündüz, çalışan herkese şükranlarımı sunuyorum.

Geçtiğimiz günlerde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısı düzenlendi. Terörün bir hedefi var. O hedef de belli; Türkiye'yi istikametinden döndürmek, hedeflerinden yoksun bırakmak ve milli birliğini ve beraberliğini hedef almaktır.

Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayii AŞ’nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yapılan hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyor, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin ve hepimizin başı sağ olsun. Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak, hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır. Kiralık katilleri sahaya sürenler, terörizmi karanlık bir aparat olarak kullananlar sonuç alamayacakları gibi mücadele azmimizi de asla kıramayacaktır.

Terör eyleminin ilk anından itibaren güvenlik kuvvetlerimiz olaya süratle müdahalede bulunmuş ve teröristleri etkisiz hale getirdiler. Ülkemize, milletimize, bağımsızlığımıza, bayrağımıza uzanan kirli eller mutlaka kırılacak; güvenliğimize kasteden hiçbir yapı, hiçbir terör örgütü, hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır. Hainlere inat daha fazla çalışacağız. Birliğimizi, beraberliğimizi daha da sıklaştıracağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere, dünden bugüne şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleri olan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükran duygularıyla anıyorum.

Büyük Türk milletinin ve hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, dünya durdukça yepyeni hedeflerle ve yepyeni umutlarla, milli ve dini bayramlarımızı, bayrağımızın gölgesi altında kutlamayı temenni ediyorum. Nice güzel bayramlarda birlikte olmak dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Editör: HABER MERKEZİ