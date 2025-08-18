Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile AK Parti’nin 24. Kuruluş yıldönümü kutlama programı düzenlendi. Programa Çorum’dan da Belediye Başkanı Aşgın ile birlikte AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan da katıldı.

Belediye Başkanı Aşgın kutlamanın ardından ulusal kanallara değerlendirmede bulundu. Aşgın, yayınlarda AK Parti’nin 24 yıllık hizmet yolculuğunu, Türkiye’ye kazandırdığı eserleri ve geleceğe yönelik hedeflerini anlattı. AK Partinin milletle kurduğu güçlü bağa ve liderlik vizyonuna vurgu yapan Aşgın, AK Parti’nin her alanda ortaya koyduğu kalkınma hamlelerine dikkat çekti.

Çorum hakkında da açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Aşgın, şehrin sadece tarihi ve kültürel yönleriyle değil, aynı zamanda bir sanayi ve ticaret merkezi olarak da öne çıktığını ifade etti.

Çorum Belediyesi olarak eser, hizmet, sosyal ve kültürel belediyecilik alanlarında Türkiye’ye örnek çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Aşgın, “Hemşehrilerimizin hizmetinde olmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

