Tosun Grup sahibi Bahattin Tosun’un kayınvalidesi, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden emekli veteriner hekim Tamer Büğdüz’ün eşi, Av. Bahattin Taygun Büğdüz ve Tuğçe Tosun’un anneleri olan Serap Büğdüz, bir süredir tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Merhume, sanayi esnaflarından merhum Hasan Bağcıvan’ın kızı, Serdar, Reha ve Süha Bağcıvan’ın da kardeşiydi.

Serap Büğdüz’ün cenazesi öğle namazının ardından Akşemseddin Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Ulumezar’da defnedildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi