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2024 yılı için yapılacak maaş zamları için geri sayım sürerken, gazeteci Deniz Zeyrek, yapılacak zamlar için tek tek rakam verdi. Asgari ücret için hükümetin ilk başta 15 bin 800 TL için karar aldığını belirten Deniz Zeyrek son gelinen noktadaki rakamı duyurdu. Kök ücret ve en düşük emekli maaşı için de net rakamlar verdi.

Genci yaşlısı, evlisi, bekarı bir yandan 2024 zamlı maaşlarını merak ederken bir yandan da yeni yılda yaşanacak fiyat artışları için hesap yapmaya şimdiden başladı.

Milyonlar asgari ücret zammının yanında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlarla ilgili son dakika haberlerini de yakından takip ederken, gazeteci Deniz Zeyrek asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için tek tek rakam verdi. Kök ücret konusuna da değinen Zeyrek aradaki farkın yine Hazine tarafından kapatılacağını belirtti.

“Ben öyle olağanüstü bir zamlar da beklemiyorum.” diyen Zeyrek, 1 Nisan sonrası için de iddialı ifadeler kullandı.

Asgari ücret zammı, emekli maaşı zammı ve memur maaşı zammı için rakam veren gazeteci Deniz Zeyrek'in Sözcü TV'de yaptığı açıklamalar şöyle;

“ASGARİ ÜCRET İÇİN

15 BİN 800 TL KARARI”

“Ben söyleyeyim asgari ücreti 15 bin 800 TL yapmayı düşünüyorlardı. Aldıkları karar bu yöndeydi.

“17 BİN TL YAPALIM”

NOKTASINA GELİNDİ"

Ama şimdi yılda 1 kere artırılacak gibi bir tavır ortaya koydukları için '17 bin TL yapalım' noktasındalar şimdi. Bu devletin işine de geliyor. Devlet oradan vergi alıyor. Asgari ücret bu memur ve emekli maaşı gibi değil yani. Bunu patronlar ödeyecek. Devlet tabi patrondan alacak vergiyi düşürebilir. Patronun elini rahatlatabilir. Patronda o miktarı işçiye yansıtabilir. Böylelikle işçinin de refahı artabilir.

“ŞİMŞEK, IMF KOMİSERİ

GİBİ DAVRANIYOR”

Ama devlet bundan ödün vermiyor. Sayın Mehmet Şimşek IMF komiseri gibi davranıyor. 5 bin TL'lik emekli ikramiyesinin kapsamını genişlettikleri için tepki gösteriyor. Adı konmamış bir IMF programı ugulanıyor. Dolayısıyla ben öyle oğalanüstü bir zamlar da beklemiyorum.

EN DÜŞÜK EMEKLİ

MAAŞI NE OLACAK?

En düşük emekli maaşı ise 10 bin 500 TL olacak.

KÖK ÜCRET KONUSU

Kök ücret konusunda da hiçbir değişiklik yapılmayacak. Kök ücretler yine düşük olacak. Aradaki farkı da hazine kapatacak.

2024 MEMUR MAAŞARINI DA AÇIKLADI

Memur maaşları da 31 bin TL civarında olacak. Orada da 8 bin 070 TL'lik seyyanen zam var. O biraz artabilir, 10 bin TL'ye yükseltilebilir. Ancak memurun asıl maaşı yine düşük olacak. Yani memurun asıl maaşı yine 22-23 bin TL olacak.

“KORKUNÇ BİR KEMER SIKMA

POLİTİKASINA GEÇİLECEK”

1 Nisan'dan sonra da 4 yıl da seçimin olmadığını düşünürsek korkunç bir kemer sıkma politikasına geçilecek. Aksi takdirde bu hedeflere ulaşılması imkansız.

(mynet)