Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tapuda düşük satış bedeli göstererek vergi kaçıranları radarına aldı. Türkiye genelinde yürütülen denetimlerle birlikte yüzlerce kişiye resmi tebligat gönderildi. Tapuda gerçek satış değerini saklayanlar şimdi ifade vermeye çağrılıyor. Bu adım, vergi kayıplarını önleme çalışmalarında önemli bir dönüm noktası oldu.

TAPUDA GERÇEK DEĞERİ SAKLAYANLARA SORUŞTURMA

Ev alım-satım işlemlerinde yaygın olarak uygulanan ve vergiden kaçınmayı hedefleyen bir yöntem, artık devletin takibinde. Konut satış bedelinin düşük gösterilmesiyle tapu harcı daha az ödeniyor ancak bu uygulama hem alıcıyı hem de satıcıyı hukuki yaptırımlarla karşı karşıya bırakıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yöntemle satış yapan kişilere yüzlerce tebligat gönderildi.

TAPUDA DÜŞÜK BEDEL GÖSTERMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Gayrimenkul alım-satımında satış bedeli, çoğu zaman rayiç bedel üzerinden gösteriliyor. Bu da demek oluyor ki, tapu üzerinde gösterilen değer, taşınmazın gerçek piyasa değerinden çok daha düşük oluyor. Aradaki fark ise elden ödeniyor. Bu yöntemle:

Devlete ödenecek tapu harcı düşürülüyor.

Belediye vergi kaybına uğruyor.

Alıcı-satıcı kayıt dışı ödeme riski alıyor.

2025 YILINDA DENETİMLER SIKLAŞTI: GERİYE DÖNÜK İNCELEME BAŞLATILDI

2025 yılı itibarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tapu işlemlerinde ciddi bir denetim sürecini başlattı. Bu kapsamda:

Satış bedelinin piyasa koşullarına göre çok düşük olduğu tapular incelemeye alındı.

Usulsüzlük tespit edilen işlemler için alıcı ve satıcıya resmi çağrılar yapıldı.

Vatandaşlardan il müdürlüklerine savunma vermeleri istendi.

Ayrıca geçmişe dönük işlemler de taranarak, önceki yıllarda yapılan usulsüz tapu işlemleri de mercek altına alındı.

TAPUDA GERÇEK SATIŞ BEDELİ NEDEN ÖNEMLİ?

Tapuda satış işleminin gerçek bedel üzerinden yapılması, hem vatandaşın hem de devletin haklarını güvence altına alır. Gerçek satış bedelinin gösterilmemesi durumunda:

Vergi Usul Kanunu’na aykırılık oluşur.

Alıcı ileride doğabilecek mülkiyet uyuşmazlıklarında dezavantajlı konuma düşer.

Satış sonrası değer artışı kazancı hesaplamasında ciddi farklar çıkar.

VERGİ CEZALARI KAPIDA: KİM NE KADAR ÖDEYECEK?

Bakanlığın açıklamasına göre, gerçek bedel ile beyan edilen bedel arasındaki fark, yasal faiziyle birlikte tahsil edilecek. Ayrıca:

Tapu harcı eksik ödenmişse, bu miktar güncel faizlerle birlikte geri alınacak.

Yüzde 25 ila yüzde 50 arasında idari para cezası uygulanabilecek.

Bazı durumlarda, savcılığa suç duyurusunda bulunulması da söz konusu olabilir.