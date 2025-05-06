Taşkın, açıklamasında, TÜİK’in Nisan ayında enflasyon artışını %37,86, aylık enflasyonun da %3 olarak açıklandığına dikkat çekerek, dar ve sabit gelirli memur ve memur emeklilerinin sefalete sürüklendiğini söyledi.

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Taşkın, memur ve memur emeklilerinin alım gücünün düştüğünü, geçim sıkıntısı içinde yaşamaya çalışan memur ve memur emeklilerinin günlük ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiklerine dikkat çekerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Son günlerde ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler özellikle dar ve sabit gelirli memur ve memur emeklilerinin yaşam standartlarını daha da kötüleştirdi. Alım gücü düşerken, günlük yaşam gereksinimlerini temin zorlaştı. Enflasyon, zengini daha da zenginleştirirken memur ve memur emeklilerini yoksullaştırmaktadır. Yüksek enflasyon karşısında dar ve sabit gelirli çalışanlar harcamalarını kısmak zorunda kalıyor.

7. Dönem Toplu Sözleşme ile memur ve memur emeklilerine 2025 yılının ilk birinci ayında %6 zam yapılırken enflasyon farkıyla birlikte yapılan zam, sadece elektriğe yapılan %25 zammı bile karşılamıyor. Bu ekonomik şartlar, dar ve sabit gelirli çalışanların hayat koşullarını daha da zorlaştırmaktadır. Enflasyon artışının olumsuz etkilerini ne yazık ki sadece dar ve sabit gelirli kamu çalışanları hissetmektedir. Memur ve memur emeklilerinin maddi kayıplarını telafi edecek bir destek yapılmalıdır.

Memur ve memur emeklilerinin yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve insanca yaşayacak bir gelir artışı sağlanması amacıyla; vergi diliminin yükseltilmesi, vergi oranının %15’te sabitlenmesi, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını sağlayacak adil bir vergilendirme sistemine geçilmesi, gelir dağılımında adaletin sağlanması, büyüme ve refah payı verilmesi, tahmin edilen enflasyona göre değil, yaşanan gerçek enflasyona göre maaş zammı yapılması zorunludur. Memur ve memur emeklilerinin insanca yaşamasını sağlayacak ekonomik destek paketleri açıklanmalıdır.”

Editör: Haber Merkezi