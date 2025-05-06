Memur ve emeklilerin temmuz ayında alacakları maaş zammına ilişkin hesaplamalar, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) nisan ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla hız kazandı. Ocak ayından itibaren biriken 4 aylık enflasyon farkı, özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile kamu çalışanları için temmuz zammının ilk göstergesi olarak değerlendiriliyor.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

TÜİK’in Nisan 2025 enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte dört aylık enflasyon farkı da netleşmiş oldu. Buna göre:

Ocak-Nisan 2025 dönemi kümülatif enflasyon oranı yüzde 13,36 olarak hesaplandı.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri, bu farkı doğrudan maaşlarına yansıtacak.

Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak, bu oranın üzerinde oluşacak farktan faydalanacak.

Nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,00 artarken, dört aylık dönemde memurlar için enflasyon farkı yüzde 6,95 olarak gerçekleşti.

TEMMUZ 2025 MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?

Her yıl ocak ve temmuz aylarında zam alan memur ve emeklilerin maaş artışlarında, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı belirleyici oluyor. 2025 yılının ikinci yarısına girilirken, dört aylık veriler ışığında ilk tahminler şöyle şekilleniyor:

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 5 toplu sözleşme zammı alacak.

Buna ek olarak şu anki verilere göre yüzde 6,95 enflasyon farkı doğmuş durumda.

Bu iki kalemin bileşik hesaplanmasıyla ortaya çıkan kümülatif zam oranı yüzde 12,3 düzeyine ulaştı.

Ancak bu oran, mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte nihai şeklini alacak.

ZAM ORANI MAYIS VE HAZİRAN VERİLERİYLE NETLEŞECEK

Her ne kadar dört aylık tablo ortaya çıkmış olsa da, kesin zam oranı, mayıs ve haziran ayına ilişkin TÜİK verilerinin ardından ortaya çıkacak. Bu veriler:

3 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak olan haziran enflasyonu ile birlikte tamamlanacak.

Böylece 6 aylık enflasyon farkı netleşecek ve maaşlara yansıyacak nihai oran belirlenecek.