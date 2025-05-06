Akaryakıt fiyatlarında sürücüleri sevindiren bir gelişme yaşandı. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalara bağlı olarak zaman zaman zam haberleriyle gündeme gelen akaryakıt sektöründe bu kez indirimin adresi LPG oldu. 6 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla otogazın litre fiyatına 1 lira 20 kuruşluk bir indirim yansıdı. Benzin ve motorin fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

İŞTE ÇORUM'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin litre fiyatı: 46.56 TL

Motorin litre fiyatı: 46.95 TL

Otogaz (LPG) litre fiyatı: 27.01 TL