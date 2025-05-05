Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Nisan 2025 enflasyon verileriyle birlikte Mayıs ayında ev ve iş yeri kiralarına uygulanacak kira zam oranı yüzde 48,73 olarak netleşti. Bu oranla birlikte, 20 bin TL’lik bir konut kirası 29.746 TL’ye yükselirken, iş yeri kiralarında da ciddi artışlar bekleniyor. Peki, kira zammı nasıl hesaplanıyor, yasal sınırlar neler, kiracı ve ev sahipleri hangi adımları atmalı? İşte tüm detaylarıyla Mayıs 2025 kira artış süreci...

KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIYOR? İŞTE YASAL FORMÜL

Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi gereği, kira artış oranları TÜFE’nin (Tüketici Fiyat Endeksi) 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Mayıs 2025 için bu oran yüzde 48,73 olarak açıklandı.

Örnek Hesaplama:

20.000 TL kira yüzde 48,73 zam 29.746 TL

25.000 TL kira yüzde 48,73 zam 37.182 TL

30.000 TL kira yüzde 48,73 zam 44.619 TL

KONUT VE İŞ YERİ KİRALARINDA ZAM SINIRI NE KADAR?

Konut Kiralarında:

2022 yılında yürürlüğe giren yüzde 25’lik kira artış sınırı, 1 Temmuz 2024 itibarıyla sona erdi. Artık konut kiraları da yeniden TÜFE 12 aylık ortalaması üzerinden zamlanıyor.

İş Yeri Kiralarında:

Zaten uzun süredir yüzde 25 sınırı geçerli değildi. 1 Temmuz 2020’den bu yana iş yeri kiralarında TÜFE 12 aylık ortalaması, zam üst sınırı olarak uygulanıyor.

ENFLASYON İLE KİRA ARTIŞI ARASINDAKİ DOĞRUDAN BAĞLANTI

TÜİK verilerine göre, Nisan 2025’te aylık enflasyon yüzde 3, yıllık enflasyon ise yüzde 37,86 olarak açıklandı. Ancak ENAG’a göre yıllık enflasyon yüzde 73,88 seviyelerinde.

Fiyat Artışlarında Başlıca Kalemler:

Gıda ve Alkolsüz İçecekler: yüzde 4,94

Alkollü İçecekler ve Tütün: yüzde 9,96