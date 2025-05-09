Geçtiğimiz haftalarda meydana gelen zirai don felaketi, tarım sektöründe büyük zararlara yol açtı. Ancak bazı tüccarlar bu durumu fırsata çevirerek geçen yılın mahsulü ürünlerin fiyatlarını hızla artırdı.

HANGİ ÜRÜNLERDE FİYAT ARTIŞI YAŞANDI?

Son bir ayda kuru kayısı, üzüm, incir, Antep fıstığı ve fındık gibi ürünlerde yüzde 100’e varan fiyat artışları gözlemlendi. Sabah gazetesinin haberine göre en dikkat çekici artış kuru kayısıda yaşandı:

Sarı kuru kayısı: 200-250 TL → 400-450 TL

Gün kurusu kuru kayısı: 300 TL → 650-700 TL

Çekirdeksiz kuru üzüm: 150-250 TL → 350-450 TL

Kuru incir: 200-300 TL → 450-550 TL

Antep fıstığı: 500-600 TL → 1.000 TL üzeri

Fındık: Depoda yüzde 60 zamlandı

ÜRETİCİLERDEN TEPKİ!

Üreticiler, bu ürünlerin geçen yıldan kalan stoklar olduğunu belirterek, tüccarların dondan dolayı mahsul olmayacağını düşünerek depodaki ürüne iki kat fiyat verip toplamaya başladığını kaydetti.

İstanbul PERDER Başkanı Faruk Güzeldere ise depolarda başlayan hareketliliği doğrulayarak, fiyat artışlarının piyasayı olumsuz etkileyebileceğini belirtti.