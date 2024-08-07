Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleşen Esnaf Odaları Güvenlik ve Asayiş Toplantısı’nda son bir aylık emniyet ve asayiş faaliyetleri masaya yatırıldı. Esnaf temsilcilerinin görüş ve önerilerinin alındığı toplantıda, sorunların çözümü için karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Vali Zülkif Dağlı, bu tür toplantıların sorunların doğrudan yetkililere iletilmesi ve çözüm yolları bulunması açısından önemli olduğunu vurguladı. Esnafın şehir ekonomisindeki rolünün bilincinde olduklarını belirten Vali Dağlı, esnafın işlerini daha rahat yapabilmeleri için gerekli tüm adımların atılacağını ifade etti.

Editör: Haber Merkezi