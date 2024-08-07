Ziyarette Çorum’da tarım ve hayvancılık noktasında Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve yönetimi ile birlikte istişarelerde bulunan AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, kendisine iletilen talepleri not alarak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya iletti.

TARIM BAKANI İBRAHİM YUMAKLI İLE GÖRÜŞTÜ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya Çorum’daki süt satışlarındaki beklentileri ileten Milletvekili Ahlatcı, Bakan Yumaklı’dan Çorum’a çözüm odaklı çalışmalar başlatılacağını Çorum’un 10 il arasında bulunan süt havzasına alınacağı yanıtını aldı.

Çorum’un taleplerine kayıtsız kalmayan Çorum Milletvekili Ahlatcı’nın girişimiyle Çorum’un süt havzasına alınacağı bilgisini edinen Birlik Başkanı Kaya ve Yönetimi teşekkür etti.