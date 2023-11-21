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Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürlerinin sunumları ile gerçekleştirilen Asayiş Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

Toplantıda, Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasında Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirilerek 2022 yılının aynı dönemiyle karşılaştırılmalı mukayesesi yapıldı.



Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantı sonrasında İl Jandarma Alay Komutanlığına geçen Vali Dağlı, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında yine Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında, İl Jandarma Komutanlığı Şube Müdürlerinden bilgi aldı. Bu toplantıda da 2023 yılı son 3 aylık dönemiyle 2022 yılının aynı dönemi arasında gerçekleştirilen faaliyetler karşılaştırılmalı olarak mukayese edildi.

Gerçekleştirilen toplantılar sonunda Çorum’da emniyet ve jandarma sorumluluk alanlarında Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında icra edilen faaliyetlerin olumlu sonuçlar verdiğini ve vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandığını belirten Vali Dağlı, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin devamlılığının sağlanması konusunda ilgili kurumlarla koordineli ve uyum içerisinde bugüne kadar yürütülen çalışmaların, aynı hassasiyet ve kararlıkla hız kesmeden devam edeceğini ifade etti.



İcra edilen bütün bu çalışmaların vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldığını kaydeden Vali Dağlı, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığında görev yapan tüm personele gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki çalışmalarında da üstün başarı ve kolaylıklar diledi.