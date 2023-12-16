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Bağ sakinleri mücavir alan sınırları içinde bulunan bağlarına içme suyu taleplerini yıllardır dile getiriyordu.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a taleplerini bir kez daha ileten bağ sakinleri bu sefer olumlu karşılık buldu. Başkan Aşgın’ın talimatıyla

Belediye Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda imar barışından yararlanan tapulu evlere sadece içme suyu olarak kullanmaları için şebeke suyu bağlanacak.

Bağ sakinleriyle bir araya gelen CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Vatandaşlarımızın haklı taleplerine duyarsız davranmayan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve belediye meclis üyelerine teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun” dedi.