Tarihinde ilk kez 1.Lig’de mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, Tuzlaspor’u 3-0 yenerek sezona harika bir başlangıç yaptı.

Bu net galibiyette emeği geçen herkesi tebrik ederim.

Maça başlayan 11’i şimdiden sorgulamak yanlış olur.

Tahsin Hoca’nın kararıdır, saygı duymak lazım.

Maçın başlama düdüğü ile birlikte ilk dakikadan itibaren istekli bir görüntü ortaya koyan Kırmızı-Siyahlılar, Ali Türkan’ın degajı, Thomas’ın arkaya aşırttığı topun devamında kazanılan penaltıda 1-0 öne geçti.

Bu golden sonra da etkili futbolunu devam ettiren Çorum FK, Erkan Kaş’ın enerjisi, Tuzlaspor’lu oyuncu Mehmet Taş’ın hatası, Thomas’ın ince pası ve Ferhat Yazgan’ın bitirici vuruşu ile skoru 2-0 yaptı.

Bu dakikaya kadar harika bir Çorum FK izledik.

İrdelenmesi gereken ne varsa bu dakikadan sonra izledik.

Skorun verdiği rahatlıkla geriye yaslanan Kırmızı-Siyahlılar, orta sahada çok S.O.S. verdi. Özellikle Atakan Akkaynak basit oynaması gereken yerde yaptığı pas hataları rakibin hızlı bir şekilde atağa çıkmasına imkan tanıdı.

10 numara Gökhan Karadeniz pas tercihlerini zaman zaman yanlış kullanarak, Geraldo ve Ozan’ın boş koşularını görmezden geldi.

Yeri garanti olmayan isimlerin başında gelen Serkan Yavuz ise aşırı konsantre olmasından dolayı panik bir görüntü ortaya koydu.

Stoperlerden Zargo’nun ağır, Adem’in ise çabuk olmasına rağmen araya kolay adam kaçırması üzerinde durulması gereken bir konu olarak düşünüyorum.

Hücum hattını ele alırsak…

Thomas’ın 3 kişilik bir performans ortaya koyması bu maç nezdinde kötü bir oyun ortaya koyan Geraldo’nun ve zaman zaman parlayan, zaman zaman da bencil davranarak takımın hızını kesen Ozan’ın da açığını kapattığını söyleyebilirim.

Kısacası; artıların az, eksilerin çok olduğu sezonun ilk maçında Tuzlaspor’u deplasmanda 3-0 mağlup etmek harika bir sonuç.

Uzun maratonda lige iyi başlamak her zaman önemlidir.

Yönetimin eksik görülen mevkilere transfer yapacağını da düşünürsek.

Çorum FK’nın kafaya oynaması içten bile değil.