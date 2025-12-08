Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK, 16.hafta maçında bu akşam lider Pendikspor’u konuk edecek. Kırmızı-siyahlı takımda hedef mutlak galibiyet.

Ligde son 2 maçını deplasmanda oynayan ve Bandırmaspor’a 1-0, Bodrum FK’ya ise 4-0 yenilerek Süper Lig yolunda ciddi yaralar alan Arca Çorum FK, yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu nezaretinde ilk kez Pendikspor maçında taraftarının önüne çıkacak. Hafta içerisinde, altyapı ağırlıklı kadrosuyla çıktığı Ziraat Türkiye kupası 4.Eleme Turu maçını 5-0 kaybederek elenen ve tamamen lige odaklanan Arca Çorum FK’nın artık puan kaybetme lüksü bulunmuyor. Bu doğrultuda teknik direktör Hüseyin Eroğlu tüm planları galibiyet üzerine yaptı.

Ligde son 3 maçını da kazanan Türkiye Kupası’nda ise hafta içerisinde Çaykur Rizespor’a 6-1 yenilerek elenen Pendikspor cephesinde ise hedef zorlu Çorum deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmak. Teknik direktör Uğur Uçar, Çorum’da yenilmemeyi hedefleyen bir oyun planı hazırlamış durumda.

32 puanlı lider Pendikspor’la 25 puanlı Arca Çorum FK arasında, Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maçta Ankara bölgesi üst klasman hakemlerinden Alper Akarsu düdük çalacak. Saat 20.00’de başlayacak kritik karşılaşmada Akarsu’nun yardımcılıklarını Gaziantep bölgesinden Mehmet Pekmezci ile Bursa bölgesinden Oğuzhan Yazır yapacak. Trabzon bölgesinden Murat Kasap ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.