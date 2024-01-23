Devlet canlı hayvan ithalatında özel sektörü devreden çıkarıyor. İthal hayvanları alıp satarak piyasayı yükseltenlere önlem geliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı, hayvan ithalatında yasaklar genişliyor.

Bundan sonra ihtiyaç kadar hayvanı, Et ve Süt Kurumu aracı kullanmadan getirecek Türkiye'ye. Yani ithalatta özel sektör devreden çıkacak. Bunun da etin etiketine yansıması bekleniyor.

Aşıları yapılmış, sağlık açısından tehdit oluşturmayan hayvanlar girecek Türkiye'ye. 4 ay boyunca da satışları yapılamayacak.