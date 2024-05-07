

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-Instrument for Pre Accession)’nın “İstihdam, Eğitim, Sosyal Politikalar” bileşeni altında Çorum Valiliği Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülmekte olan “Arıları Yaşat, Geleceğini Kazan” projesi kapsamında, 20 ilkokulda özel bir farkındalık eğitimi düzenlendi.



Proje ekibi, çocuklara doğayı korumanın, arıların ve arıcılığın önemini vurgulamak için okulları ziyaret etti. Ziyaretler sırasında, Arıları Yaşat, Geleceğini Kazan projesi ve Çorum Valiliği Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği tanıtıldı. Öğrencilere proje tanıtım filmi ve arılarla ilgili animasyon filmi izletildi, ardından deneyimli eğitimciler tarafından çevre bilinci ve arıcılık faaliyetleri hakkında eğlenceli ve bilgilendirici sunumlar gerçekleştirildi. Programın en ilgi çekici kısmı ise, okullara götürülen arı kovanları oldu. Öğrenciler, kovanları yakından inceleyerek arıların yaşam döngüsü hakkında bilgi edindi. Kovan içindeki petek balı ve körüklerle arıcılık faaliyetlerini deneyimledi. Bazı öğrencilere ise özel arıcı maskeleri giydirilerek, arıcıların dünyasını biraz daha yakından tanıma fırsatı buldu. Programın sonunda ise öğrencilere, katılımları için teşekkür edilerek özel hediyeler verildi.



Bu tür etkinliklerin çocukların doğa sevgisi ve çevre bilinci konularında daha bilinçli olmalarına ve gelecekte daha sürdürülebilir bir dünya için adım atmalarına katkı sağlayacağını ifade eden proje ekibi, Arıları Yaşat Geleceğini Kazan projesinin, çocukların doğayı ve doğal yaşamın önemini daha iyi anlamalarına yardımcı olmaya devam edeceğini belirterek, Kadeş Barış Meydanı’nda 20 Mayıs 2024 tarihinde düzenlenecek olan Dünya Arı Günü programı için ise bütün öğrencileri aileleriyle birlikte davet etti. (Haber Merkezi)