

Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol Afacan, astımın dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen kronik bir solunum hastalığı olduğunu belirterek, “Sık nefes darlığı, göğüste sıkışma, hırıltı ve öksürük gibi belirtilere yol açabilen astım, kontrol altına alınmadığında ciddi sağlık sorunlarına ve hatta ölüme neden olabilir” dedi.

7 Mayıs Dünya Astım Günü nedeniyle bir açıklama yapan Afacan, bu yılki Dünya Astım Günü'nde Çorum Eczacı Odası olarak, eczanelerin 1. basamak sağlık hizmeti sunucusu olduğunu ve eczacıların toplum sağlığındaki kilit rolünün önemini vurgulamak istediklerini bildirdi.

Dünya Astım Günü'nün temasının bu yıl “Astımı Kontrol Altına Al, Hayatı Kontrol Altına Al” olarak belirlendiğini kaydeden Afacan, “Bu tema, astım hastalarının hastalıklarını kontrol altına alarak sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmeleri için gerekli adımları atmalarının önemini vurgulamaktadır” dedi.

Eczaneler ve eczacıların, astım hastalarının hastalıklarını kontrol altına almalarında önemli bir rol oynadığını belirten Afacan, açıklamasında şunları dile getirdi: “Eczacılar, astım ilaçları hakkında bilgi vererek, hastalara ilaçlarını nasıl kullanmaları gerektiğini öğreterek ve astım tetikleyicilerinden kaçınmaları konusunda tavsiyelerde bulunarak hastalara yardımcı olmaktadır.Eczanelerimiz 1. basamak sağlık hizmeti sunucularıdır ve eczacılarımız toplum sağlığının kilit taşıdır. Dünya Astım Günü'nde, astım hastalarını, hastalıklarını kontrol altına almaları için gerekli adımları atmaya teşvik ediyoruz. Eczacılarımız bu konuda hastalara yardımcı olmak için her zaman yanlarında olacaklardır. Eczacılara ve eczanelere danışarak:

Astım tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında bilgi edinebilirsiniz.

İlaçlarınızı nasıl kullanmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz.

Astım tetikleyicilerinden nasıl kaçınabileceğiniz konusunda tavsiyeler alabilirsiniz.

Astım krizi planınızın güncel olduğundan emin olabilirsiniz.

Unutmayın, astım kontrol altına alınabilir ve sağlıklı bir yaşam sürmeniz mümkündür. Eczacılarımız ve eczanelerimiz bu konuda size yardımcı olmak için her zaman yanınızdadır. Dünya Astım Günü'nde astım hastalarına ve yakınlarına sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.” (Haber Merkezi)