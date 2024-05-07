İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zehir tacirlerinin oluşturduğu yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 52 ilde düzenlenen "Narkoçelik-15" operasyonlarında; 217 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 111 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek 363 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını kaydetti. Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin destek ve dualarıyla kararlılıkla devam edecek. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar" diyerek, operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince; 936 ekip, 2 bin 340 personel, 9 hava aracı ve 38 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Erzincan, İstanbul, Balıkesir, İzmir, Şanlıurfa, Ankara, Mersin, Osmaniye, Adana, Samsun, Kocaeli, Konya, Malatya, Bursa, Denizli, Muğla, Kilis, Gaziantep, Van, Bitlis, Adıyaman, Antalya, Afyonkarahisar, Amasya, Düzce, Batman, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Niğde, Kırşehir, Bilecik, Çorum, Kırklareli, Elazığ, Gümüşhane, Karaman, Kırıkkale, Diyarbakır, Trabzon, Bingöl, Artvin, Çanakkale, Erzurum, Hatay, Isparta, Mardin, Tekirdağ, Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Aydın olmak üzere 52 ilde 'Narkoçelik-15' operasyonları düzenlendi.

Bazı illerimizde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 38,5 kg metamfetamin, 16 kg kokain, 3 kg bonzai ham maddesi ele geçirildi, 40 sokak satıcısı yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 37 kg skunk ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 61 kg skunk ele geçirildi, 4 sokak satıcısı yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 27 kg metamfetamin ve 132 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 sokak satıcısı yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 20,5 kg bonzai, 3,5 kg skunk ve 35 bin 963 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 sokak satıcısı yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 380 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 zehir taciri yakalandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 19 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 sokak satıcısı yakalandı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 450 bin 610 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 zehir Taciri yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 83 bin 440 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 11 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 zehir taciri yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.”

Editör: İHA AJANS