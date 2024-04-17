Ahlatcı Çorum FK’nın Altay’ı 3-1 yendiği maçtaki anlatımı ile önce Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın ardından da büyük bir taraftar kitlesinin tepkisinden nasibini alan TRT Spor’un ünlü maç spikerlerinden Erdoğan Arıkan’ın Çorum’a gelmek istediği öğrenildi.

Erdoğan Arıkan’ın, Çorum’dan bir siyasetçiyi aradığı ve Çorum’a gelerek hem kulüp başkanı Oğuzhan Yalçın’la tanışmak, hem de Ahlatcı Çorum FK’nın bir maçını izlemek istediğini söylediği belirtildi. Siyasetçinin de Oğuzhan Yalçın’ı arayıp durumu anlattığı, Yalçın’ın ise “buyursun gelsin” dediği edinilen bilgiler arasında.