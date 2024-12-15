Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Genel Sekreter Abdullah Albunar ile bir araya gelen Arıcı, amatör spor camiasının gelişimi ve güçlendirilmesi üzerine önemli görüşmelerde bulundu.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Arıcı, Türkiye genelindeki amatör spor kulüplerinin karşılaştığı zorluklar ve bu alandaki çözümler üzerine fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti. Amatör sporun yaygınlaştırılması ve sporcuların daha iyi şartlarda yetiştirilmesi adına atılacak adımların ele alındığı görüşmede, karşılıklı işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Misafirperverliklerinden dolayı Abdullah Albunar ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'na teşekkür eden Ferhat Arıcı, amatör sporun geleceği için yapılan bu tür toplantıların önemini ifade etti.