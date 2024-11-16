Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı ve Çorum futbol antrenörlerinden Hasan Gürbüz, Tevfik Zencirci Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer’i ziyaret etti.

Ziyarette, federasyonun yürüttüğü projeler ve Çorum’daki amatör spor kulüplerinin gelişimi hakkında bilgi alışverişi yapıldı. Ayrıca, Tokat’ın spor faaliyetleri ve gençlerin spora kazandırılması için yapılan çalışmalar üzerine de sohbet edildi.

Haşim Eğer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sporun her seviyede gelişmesi adına iş birliği yapmaya hazır olduklarını vurguladı. Arıcı, Gürbüz ve Zencirci Tokat’ta gerçekleştirilen spor organizasyonlarının örnek alınabileceğini belirterek, sporun yaygınlaştırılması ve gençlerin spora yönlendirilmesi konusunda ortak projeler üretme temennisinde bulundular.

Ziyaret, iki şehir arasındaki spor ilişkilerini daha da pekiştirecek ve yerel sporun gelişimine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak kaydedildi.

Ziyaret sonrasında Başkan Arıcı ve beraberindekiler Hitit Anadolu Spor Kulübü ile Tokat Plevne Belediyespor Kulübü arasında oynanan U11 hazırlık müsabakasını birlikte izlediler.