Uluslararası Muay Thai Federasyonu’nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Muay Thai Avrupa Şampiyonası 7-14 Kasım tarihleri arasında Kosova’nın Priştine şehrinde yapıldı. Milli takım forması ile mücadele eden Çorumlu sporcu Abdussamet Uğurlu sıkletinde Avrupa üçüncüsü olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Uğurlu Avrupa Şampiyonası’nda elde ettiği bu başarı ile Avrupa Ligi’nde mücadele etmeye hak kazandı.

Şampiyona dönüşü açıklamalarda bulunan milli sporcu bundan sonraki süreçte Avrupa Ligi’nde mücadele edeceği için mutlu ve gururlu olduğunu ifade ederken, kendisinin bu günlere gelmesinde büyük emeği olan ailesine ve antrenörü Aydın Fırat’a teşekkür etti.

Abdussamet Uğurlu’lu milli takım takımlar genel sıralamasında ise Avrupa Şampiyonu olmayı başardı.