Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat arıcı, beraberinde yönetim kurulu üyesi Cumhur Sevinç’le birlikte Sungurlu’da bazı okulları ziyaret ederek spor malzemesi desteğinde bulundu.

Arıcı ve Sevinç’e ziyaretlerde Sungurlu İlçe Sağlık Veri Hazırlama personeli Uğur Demirkan ve Sungurlu Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve aynı zamanda imtiyaz sahibi Volkan Hançeroğlu da eşlik etti. Arıcı ve beraberindekiler, Cumhuriyet İlkokulu, İsmetpaşa Ortaokulu, Bölükbaşıoğlu Özel Eğitim Anaokulu ve 1.Kademe Uygulama Okulu ve Habip Güleser Öztaş İlkokulu’nu ziyaret ederek spor malzemesi dağıttı. Arıcı, okul idarecileri ve beden eğitimi öğretmenleri ile de görüşerek spor faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Arıcı, ziyaretlerden sonra yaptığı açıklamada ise, “ASKF olarak gitmedik okul, kapısını çalmadık spor tesisi kalmayana kadar, spor yapan herkesin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.