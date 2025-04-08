Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) tarafından Antalya’da düzenlenen başkanlar toplantısına katıldı.

TASKK Genel Başkanı Şener Aydın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda illerde amatör sporun sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırılırken, Çorum ASKF Başkanı Ferhat Arıcı da bir konuşma yaptı. Yaklaşık 6 bin spor kulübünün bağlı bulunduğu Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’nun Türkiye’nin büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olduğuna vurgu yapan Arıcı, bundan önce olduğu gibi bundan sonraki süreçte de illerde amatör sporun haklarının ASKF’lerce korunacağını belirtip, TASKK’ın kurulmasındaki süreçten bugüne kadar görev yapan herkese teşekkür etti.