YAŞAMI, SANATI VE ŞİİRİNDE HALKIN GERÇEĞİ

Halk ozanı dediğimizde, çoğu zaman sazı elinde, sözü dilinde bir figür canlanır aklımızda. Oysa gerçek ozan, yalnızca türkü söyleyen değil; yaşadığı çağın tanığı, acının kaydedicisi ve halkın hafızasıdır. Ali Adıgüzel, tam da bu tanımın içine yerleşen bir isimdir. Onun yaşamı, sıradan bir biyografiden çok, Anadolu’nun kırık dökük aynasında yansıyan bir halk hikâyesidir.

Bu değerli çalışma, Süleyman Özerol’un akıcı dili ve sabırlı emeği sayesinde derlenerek, Ali Adıgüzel’in sesi ve birikimi gelecek kuşaklara ulaştırılmaktadır.

Arguvan’ın taşlı toprağından çıkan bu ses, yalnızca bir müzik geleneğini sürdürmemiş; aynı zamanda onu kayıt altına almış, beslemiş ve geleceğe taşımıştır. TRT repertuarına kazandırdığı eserler, yaptığı derlemeler ve yetiştirdiği öğrenciler, onun sanatını yalnızca bireysel bir uğraş olmaktan çıkarıp kolektif bir kültür hizmetine dönüştürmüştür.

Ama Ali Adıgüzel’i asıl önemli kılan, onun şiirleridir. Onun şiirlerinde ilk dikkat çeken unsur, süslenmemiş, doğrudan ve çarpıcı bir acıdır. Bu acı, soyut değil; yaşanmış, kaybedilmiş ve içe çökmüş bir acıdır:

“Hastayım yatakta geçmiyor günler

Doktor ilaç yazar hep birer birer

Sevenler başımda nefesim dinler

Ayağa bir kalksam bu bana yeter”

Bu dizelerde bir hastalık anlatısı yoktur yalnızca. Bu, insanın hayata tutunma çabasının en yalın hâlidir. “Ayağa kalkmak” burada fiziksel bir eylem değil, yeniden var olma isteğidir.

Daha derine inildiğinde, bu acının kişisel trajedilerle beslendiği görülür. Kızını ve eşini kaybetmiş bir insanın kaleminden dökülen sözler, doğal olarak süslü değil, çıplak ve sarsıcıdır.

Ali Adıgüzel’in şiirinde bir başka güçlü damar, yurt ve aidiyet duygusudur. Ancak bu aidiyet romantik bir sevgi değil; terk edilmişliğin ve yoksulluğun içinden konuşur:

“İşsizlik yoksulluk yarattı göçü

Sahipsiz bakımsız fakir Arguvan”

Bu dizeler, yalnızca bir kasabanın değil, Anadolu’nun geniş bir coğrafyasının kaderini özetler. Arguvan burada bir yer adı olmaktan çıkar, yoksulluğun ve unutulmuşluğun simgesine dönüşür.

Ali Adıgüzel’in şiiri yalnızca içe dönük değildir. Zaman zaman sertleşir, hatta taşlama tonuna yaklaşır:

“Sahte kardeş dostluk eşitlik yalan

Bütün insanlığı etmişler talan

Köle pazarında satmışlar aman”

Bu dizelerde açık bir sistem eleştirisi vardır. Ozan, yalnızca gözlemci değil; aynı zamanda yargılayan bir bilinçtir. Bu yönüyle geleneksel halk ozanlığının eleştirel damarını sürdürür.

Belki de onun şiirindeki en derin katman, varoluşsal sorgulamadır:

“Yuvası bozulmuş bir kuş misali

Kendimi bir dala konduramadım”

Bu yalnızlık, yalnız kalmış bir insanın değil; hayatta tutunacak yer bulamayan bir ruhun ifadesidir. Aynı şiirde geçen tekrarlar, bir tür iç yankı gibidir. Sanki ozan, kendi sözlerini kendine duyurmak ister.

Tüm bu karanlık tabloya rağmen, Adıgüzel’in şiirinde umut tamamen yok değildir. Özellikle gençliğe seslendiği dizelerde, Cumhuriyetçi ve aydınlanmacı bir damar açıkça görülür:

“Çalış geri kalma bilimde fende

Barışçı ve dürüst ol her dönemde”

Bu dizeler, ozanın yalnızca geçmişi anlatmadığını, aynı zamanda geleceği kurmak istediğini gösterir. Bu yönüyle o, sadece bir ağıtçı değil; aynı zamanda bir yol göstericidir.

Ali Adıgüzel’in yaşamı ve sanatı, bize şunu açıkça gösterir: Halk ozanı, yalnızca türkü söyleyen kişi değildir. O, yaşadığı toplumun acılarını sırtında taşıyan, gördüğünü saklamayan ve gerçeği eğip bükmeden söyleyen insandır.

Onun şiirlerinde süs yoktur, gösteriş yoktur. Ama hakikat vardır. Belki de bu yüzden, onun sesi Arguvan’dan çıkıp çok daha geniş bir coğrafyada yankılanır. Çünkü anlattığı şey bir köyün değil, bir ülkenin hikâyesidir.

Hayal İle Düş İle Aliseydi, Adıgüzel (Ozan Özlemi) Süleyman Özerol, Bulut Dijital Konya 2025-149 s.