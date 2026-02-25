Sungurlu merkezli ARCA Savunma firması, Türk savunma sanayiinde Private Cloud mimarisiyle hayata geçirilen ilk SAP S/4HANA projesini bir yıldan kısa sürede başarıyla kullanıma sundu.

Forte Teknoloji ve bağlı ortaklığı MilSOFT’un proje ortağı olarak yer aldığı dijital dönüşüm projesiyle, ARCA Savunma’nın üretimden sevkiyata, satınalmadan finansa ve insan kaynaklarına kadar tüm uçtan uca iş süreçleri, tek ve entegre bir yapı altında toplanarak yönetilmeye başlandı. Proje kapsamında Bakım Yönetimi, Finansal Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kalite Yönetimi, Malzeme ve Satınalma Yönetimi, Üretim Yönetimi ile Satış ve Dağıtım modülleri canlıya alındı.

Savunma sanayiinin yüksek güvenlik ve sürdürülebilirlik gereksinimleri dikkate alınarak tasarlanan Private Cloud altyapısı sayesinde, ARCA Savunma’nın operasyonel verimliliğinin artırılması ve dijital süreç yönetiminin güçlendirilmesi hedeflendi.

Yetkililer, projenin başarıyla bitmesiyle güçlü işbirliği, yüksek sahiplenme, uyumlu ekip çalışması ve disiplinli proje yönetimi anlayışının belirleyici rol oynadığını ifade etti.

Açıklamada, başta ARCA Savunma süreç sahipleri ve anahtar kullanıcıları olmak üzere projede emeği geçen tüm ekip üyelerine, SAP ve iş ortaklarına teşekkür edilirken, savunma sanayiinde dijital dönüşüm çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

