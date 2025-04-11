Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ARCA Savunma, sadece bir ayda tüm Amerika kıtasında üretilenden daha fazla top mermisi üretme başarısını gösterdi. Bu performans, şirketin küresel rekabet gücünü artırarak savunma sanayinde kritik oyuncu haline gelmesini sağladı.

Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılında Türkiye’nin savunma ve havacılık sektöründeki en büyük ihracatçıları sıralandı. Baykar’ın 1 milyar 831 milyon dolar ile ilk sırada yer aldığı listede 750 milyon dolar ile TUSAŞ ikinci, 644 milyon dolar ile ASFAT üçüncü, 610 milyon dolar ile MKE dördüncü ve 600 milyon dolar ile ARCA Savunma ise 5. Olmuştu.



ARCA Savunma, İhracat Şampiyonları ile birlikte ödül aldı. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından Antalya’da düzenlenen “Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Strateji Konferansı” sonrası Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin yaptığı törende ARCA Savunma Genel Müdür İlknur Dutak Pamir, ödülünü Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş’tan aldı.

SAHA EXPO 2024 Fuarı’nın ana sponsoru da olan ARCA Savunma, fuar kapsamında 2 milyar doların üzerinde ihracat sözleşmesi imzalamıştı.