Geçtiğimiz günlerde, Arca Çorum FK’nın 2+1 anlaşma sağladığına dair haberler çıkan Hırvat stoper Hrvoje Smolcic’in transferi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandığı belirtildi.

Kocaeli basınında yer alan haberlere göre, Arca Çorum FK’nın prensip anlaşmasına vardığı Smolcic, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Kocaelispor’da kalmaya sıcak bakıyor. Kocaelispor’la Smolcic’in bonservisini elinde bulunduran Alman Eintracht Frankfurt kulübü bonservis konusunda anlaşırken, Hırvat stoperin alacağı para konusunda da taraflar arasında büyük oranda anlaşma sağlandı.

Smolcic’in önümüzdeki günlerde Kocaelispor’la sözleşme imzalayacağı belirtildi.