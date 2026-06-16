Yarın başlayacak olan İşitme Engelliler Türkiye Güreş Şampiyonası için Çorum’a gelen Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ı ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretle ilgili olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Dursun Gözel İl Müdürümüzü ziyaret etti. Nazik ziyaretleri ve destekleri dolayısıyla teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.