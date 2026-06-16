Geleneksel Güreşler Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Karakucak Türkiye Şampiyonası’nın bu yıl da Çorum’un Oğuzlar ilçesinde yapılacağı açıklandı. Federasyon başkanı İbrahim Türkiş ve başkan vekili Şahin Hopur’un onayı ile müsabakalar 28 Haziran Pazar günü yapılacak.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Oğuzlar Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek şampiyonada 11 sıklette müsabaka yapılacak olup, kilolarında dereceye giren sporculara toplamda 275.000 lira para ödülü verilecek. Birincilere 10.000, ikincilere 7.500, üçüncülere ise 5.000’er lira ödül verilecek olup, müsabakalar saat 10.30’da başlayacak.