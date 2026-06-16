Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden, Türk futbolunun köklü kulüplerinden Göztepe, kuruluşunun 101. yıl dönümünü binlerce taraftarın katıldığı organizasyonla kutladı. Güzelyalı Sahili'nde bir araya gelen sarı-kırmızılılar, meşaleler ve havai fişek gösterileriyle geceyi adeta gündüze çevirdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, akşam saatlerinden itibaren Güzelyalı Sahili'nde bir araya gelerek kulüplerinin yeni yaşını büyük bir coşkuyla kutladı. Saat 19.25 itibarıyla sahil boyunca toplanmaya başlayan binlerce taraftar, müzik, ışık ve lazer gösterileri eşliğinde unutulmaz bir gece yaşadı.