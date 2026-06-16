Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden, transfer döneminin hareketli kulüplerinden Kasımpaşa, kadrosuna bir oyuncu daha kattı. İstanbul ekibi, Romanya’nın CFR Cluj takımındann savunma oyuncusu Matei Ilie'yi kadrosuna kattı. 23 yaşındaki Rumen stoper, Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen törenle kendisini lacivert-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

Genç stoper, biten sezonda Cluj formasıyla tüm kulvarlarda 41 maçta 3.425 dakika süre alırken, 3 gol-3 asistlik skor performansı sergiledi.