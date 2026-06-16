Çorum Futbol Kulübü, 6-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik yaz futbol okulu programını başlatıyor. Kulüp tarafından yapılan duyuruya göre futbol okulu, 27 Haziran 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Eylül 2026'ya kadar devam edecek.

Eğitimler, Devane Semt Sahası'nda gerçekleştirilecek. Futbol okulunda çocukların temel futbol eğitimi almasının yanı sıra fiziksel gelişim, takım çalışması ve spor kültürünü benimsemeleri hedefleniyor.

Kulüp yetkilileri, kontenjanın sınırlı olduğunu belirterek ailelerin kayıt işlemleri için erken başvuru yapmaları konusunda uyarıda bulunurken, detaylı bilgi almak için 0535 461 17 97, 0552 158 19 78, 0506 511 88 19 ve 0536 035 13 35 numaralı telefonla iletişime geçilmesi gerektiğini belirtildi.