Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Amedspor’un yeni sezon kombine biletlerine yoğun ilgi olduğu açıklandı.

Diyarbakır basınından alınan bilgilere göre, Yeni sezonda Diyarbakır Stadyumu’nda yerini almak isteyen taraftarlar kombine bilet satışlarına yoğun ilgi gösterdi. Satışların başlamasının ardından sadece 2 gün içerisinde 8.426 adet bilet satıldı. Kuzeydoğu Alt-Üst, Güneybatı Alt-Üst, Güney Kale Arkası Alt-Üst ve Kuzey Kale Arkası Alt-Üst tribünlerinde kombine biletler tamamen tükendi. Diğer tribünlerde ise satışlar devam ediyor. Satışta bulunan 3.924 kombinenin de kısa süre içerisinde tükenmesi bekleniyor.

Kombine bilet satışından yaklaşık 76 milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor.

Öte yandan, Amedspor gibi tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek olan Arca Çorum FK’da ise kombine biletlerle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.