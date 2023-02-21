Geleneksel Arap Aşı etkinliğine Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Çorumlular katıldı.



Çorum’un Boğazkale İlçesi Emirler Köyü Kalkındırma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Tahir Arayıcı konuşmasında, her yıl yapılan etkinliğin geleneksel hale getirildiğini belirtti.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Köken ise, “Böyle bir etkinliği ilk defa duyuyorum bundan sonraki yıllarda da devamını dilerim, ayrıca İskilip Dolması etkinliği de düzenlerseniz seve seve gelirim, hepinize canı gönülden teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Köken, Çorumlu hemşehrilerinin istek ve görüşlerini dinleyerek fikir alışverişinde bulundu.

Programa katılan vatandaşlara Anadolu’da bir gelenek olan kış aylarında karın yağışıyla evlerde pişirilen “Arabaşı Çorbası” ikramında bulunuldu.



(Haber Merkezi)

