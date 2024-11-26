Kırmızı-siyahlı ekip, ara vermeden Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı.
Ahlatcı Çorum FK, Erzurumspor maçının Cumartesi günü olması nedeniyle İstanbul dönüşü ara vermeden antrenmanlara başladı. Kırmızı-siyahlılar, dün saat 17.00’de, tesislerdeki Bülent Üstüner Sahası’nda yaptıkları antrenmanla Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladılar. Teknik direktör Serkan Özbalta nezaretinde gerçekleştirilen haftanın ilk antrenmanı yenileme çalışması şeklinde geçti.
Ahlatcı Çorum FK Erzurumspor maçının hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla devam edecek.
Editör: Haber Merkezi