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AR-GE ve tasarım faaliyetlerine verilen desteklerde düzenlemeye gidildi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, AR-GE ve teknoloji merkezi işletmeleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde yıllık beyanname üzerinden yararlanılan indirim tutarı 2 milyon lira ve üzerinde olan kurumlar vergisi mükellefleri, bu tutarın yüzde 3'ünü pasifte geçici bir hesaba aktaracak. Aktarılması gereken tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 100 milyon lirayla sınırlı olacak.

Karar, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.