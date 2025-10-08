Kale Mahallesi Ekin Caddesi Semah Apartmanı'na dadanan hırsız, apartman sakinlerini illallah ettirdi.

2 yıldır ayakkabıları çalınan apartman sakinleri hırsızı caydırmak için apartmana kamera taktırdı. Dün bir kez daha apartmana gelen 16-17 yaşında olduğu tahmin edilen şüpheli kameraya yakalandı.

Apartmana giren hırsız aynı rahatlıkla çıkarken, ayakkabıların gittiğini gören apartman sakinleri durumu polise bildirdi.

Duruma tepki gösteren bir apartman sakini, "Dışarıya ayakkabı koyamıyoruz. Kamera da taktırdık ama bunu alışkanlık haline getirmiş. Yeni aldığım bir hafta bile giyemediğim ayakkabımı çalmış. Polise bildirdik, görüntüleri verdik. Umarız kısa sürede yakalanır." şeklinde konuştu.