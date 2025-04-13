Çorum’da devam eden U20 Türkiye Güreş Şampiyonası’nda, grekoromen stil 82 kiloda İstanbul Büyükşehir Belediyespor adına güreşen Çorumlu güreşçi Abdullah Nuri Bayır, şampiyonluğu kıl payı kaçırdı.

Elemelerdeki tüm rakiplerini yenen Abdullah Nuri Bayır, finalde Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan Bünyamin Özcan’la Türkiye şampiyonluğu için karşılaştı. Çorum Belediye Spor Kulübü güreş antrenörü Çelebi Bayır’ın da oğlu olan Abdullah Nuri Bayır, final müsabakasında yenildi ve Türkiye ikincisi olarak şampiyonayı gümüş madalya ile kapattı.