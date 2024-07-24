Antepia Restoran, Gaziantep’in eşsiz lezzetlerini Çorum’a taşıyor.

AÇILIŞ İÇİN GÜN SAYIYOR

Samsun Yolu üzerinde yer alan Seyyah Park’ta 1100 metrekare kapalı alanda açılış için son hazırlıkların yapıldığı Antepia Restoran’da, Antep’in ünlü şefleri tüm hünerlerini Çorumlular için sergileyecek.



PROFESYONEL MUTFAK

AĞZINIZA LAYIK LEZZET

Türkiye başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde profesyonel restoran mutfak tasarımlarına imza atan gastronomi mimarlarınca dizayn edilen Antepia Restoran, Çorumlular’ın yeni lezzet durağı olacak.

LEZZET KÖPRÜSÜ

GÖNÜL KÖPRÜSÜ

Antepli mutfak tasarım devi Gastro Danışmanlık Firması Sahibi Sedat Külahoğlu ve Çorumlu İşletmeci Murat Kaya’nın kurduğu gönül köprüsü, Antepia Restoran ortaklığıyla lezzet köprüsüne dönüştü.

TÜM ÜRÜNLER REÇETELİ

Türkiye’nin pek çok noktasında ağırlıklı olarak 5 Yıldızlı tesislerde ve yurt dışında çok sayıda kurduğu Antep Mutfakları’yla gurur dolu bir üne sahip olan Sedat Külahoğlu, “Antepia Restoran mutfağının mimari hatlarının tümü, eşsiz lezzetlerin servis edileceği bir bütünlük içeriyor. Tüm ürünlerimizin en ince ayrıntısı dahi reçeteye bağlıdır. Lezzette süreklilik ve kalite Antepia’nın vazgeçilmez ilkesi olacaktır.” dedi.



Antep’in eşsiz lezzetlerini Çorum’la buluşturmanın gururunu yaşadıklarını bildiren Antepia’nın Çorumlu ortağı Murat Kaya, Çorum’un tarihten gelen köklü bir gastronomi kültürü barındırdığını belirterek, “Çorum’un geleneksel yemek kültürü, pek çok gastronomi uzmanlarınca övgüler alırken, bununla birlikte Çorumlu’nun damak lezzeti de, yemek kültürüne verdiği değer de çok yüksektir. Hemşehrilerimizin damak tadına sunduğumuz Antep mutfağı, ilk günden büyük bir beğeni ve takdir kazandı. Hemşehrilerimizin gösterdiği beğeni ve takdire layık olmaya devam edeceğiz.” dedi.

MUTFAK ANTEPLİ ŞEFLERİN ELİNDE TATLANIYOR

Antepli ünlü şeflerin yönetimiyle Antep Mutfağı’nın lezzetlerine imza atılırken, titizlik ve hassasiyetle sunulan hizmetler, Antepia Restoran’ın kalitesini yansıtıyor.