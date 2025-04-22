Antalya’da yaşayan Çorumluları çatısı altında toplayan ve Antalya ile Çorum arasında kültür köprüsü kuran Antalya 19 Platformu’nda, Prof.Dr. Orhan Özçatalbaş, Başkanlık nöbetini Prof.Dr. Mustafa Ertürk’e devretti. Kurucu Başkan Kemal Koçak’a da, Prof. Ertürk tarafından teşekkür plaketi verildi.

Başkanlık görevini devreden Prof.Dr.Orhan Özçatalbaş, Antalya 19 Platformu’nun Cumhuriyetimizin 100. yılında kurulduğunu hatırlatarak, Antalyalı olan önceki Çorum Valisi Doç.Dr. Zülkif Dağlı’nın kendilerine büyük destek verdiğini, duayen gazeteci Mehmet Yolyapar’a ve katkı sunan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür borçlu olduklarını söyledi.

Platformun temel amacının, kadim Çorum kültürünü tanıtmak, yaşatmak, geliştirmek ve Antalya kültürü ile buluşturmak olduğunu anlatan Prof. Özçatalbaş, Çorum’un özgün gastronomi birikimini ve diğer kültür değerlerini Antalya’ya taşımak için büyük çaba gösterdiklerini ifade etti.