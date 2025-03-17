Kuşsaray Köyü’nden Abdullah Daşdemir eşi Döndü Daşdemir 13 Mart 2025 günü hayatını kaybetmiş ve merhumenin cenazesi 15 Mart 2025 Cumartesi günü Kuşsaray’da ailesi ve sevenleri tarafından toprağa verilmişti.

Döndü Daşdemir’in oğlu İsmail Daşdemir de önceki gün hayatını kaybetti. Aynı aileden 3 gün içinde 2 cenazenin çıkması, derin üzüntüye neden oldu.

İsmail Daşdemir’in cenazesi Kuşsaray Köyü’nde düzenlenen törenle toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi