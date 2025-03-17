18 Mart 1915 gününün Türk milletinin bağımsızlık ruhunu, vatan sevgisini ve sarsılmaz iradesini tüm dünyaya gösterdiği şanlı bir destanın tarihi olduğunu hatırlatan Eczacı Odası Başkanı Afacan; “Çanakkale Zaferi, yokluk içinde varoluş mücadelesi veren bir milletin, inanç ve azmiyle tarihin akışını değiştirdiği unutulmaz bir kahramanlık öyküsüdür” dedi.

Çanakkale Zaferi’nin 110’ncı yılının kutlandığını hatırlatarak vatan toprağını canları pahasına savunan kahraman ecdadımızı, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle andıklarını vurgulayan Erol Afacan yayınladığı mesajda: “Çanakkale’de yazılan bu destan, sadece geçmişimizin değil, bugünümüzün ve geleceğimizin de en önemli ilham kaynaklarından biridir. Çorum Eczacı Odası olarak, bu kutlu zaferin yıl dönümünde, vatanı için canını hiçe sayan şehitlerimizi unutmayacağımızı ve onların bize bıraktığı mirasa sonsuza dek sahip çıkacağımızı bir kez daha vurguluyoruz. Çanakkale Geçilmez!” görüşüne yer verdi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ