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Antrenörlüğü Sungurlulu hemşehrimiz Fevzi Çakmak'ın yaptığı Ankaragücü Kadın Güreş Takımı, Nazmi Avluca Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası için Çorum'a geliyor.

Çorum'da başlayan Nazmi Avluca Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasına, 81 ilden 44 takımda 350 sporcu katılıyor.

Geçen sene 4 Türkiye Şampiyonluğu ve 4 Türkiye Kupası kazanan tek takım olma unvanına sahip olan, ayrıca katıldığı tüm turnuvalarda kupa ve madalya kazanan Ankaragücü Kadın Güreş Takımı, Pazar günü Çorum'da mindere çıkacak.

Ankaragücü Kadın Güreş Takımı Teknik Direktörü Sungurlulu hemşehrimiz Fevzi Çakmak, sporcularına güvendiğini ve Çorum'a madalya ve kupalar kazanmaya geleceklerini ifade etti